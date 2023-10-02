支援照顧者殘疾 關愛4津貼項目恒常化

【本報訊】為支援照顧者或殘疾人士，政府宣布關愛基金下的4項經濟援助計劃，昨日起恒常化，包括「為低收入家庭護老者提供生活津貼計劃」、「為低收入的殘疾人士照顧者提供生活津貼計劃」（兩項照顧者津貼計劃）、「嚴重殘疾人士特別護理津貼計劃」，以及「為獲聘於有薪工作的高額傷殘津貼領取者提供津貼以聘請照顧者計劃」。

恒常化後，兩項照顧者津貼計劃的每月津貼額，會由2,400元增至3,000元；「嚴重殘疾人士特別護理津貼計劃」的每月全額津貼，會由2,000元增至2,500元；「為獲聘於有薪工作的高額傷殘津貼領取者提供津貼以聘請照顧者計劃」的每月津貼額為5,000元。

不再計算為職津申請入息 社會福利署會在兩項照顧者津貼計劃恒常化後，繼續委聘非政府機構參與成為認可服務機構，為有需要的照顧者提供適切支援及聯絡相關家庭跟進津貼事宜。因應兩項照顧者津貼計劃恒常化，在職家庭津貼計劃將不再把相關津貼計算為入息。新安排將適用於今日或以後提交的職津申請。

此外，社署已從6月起，分批發信予護老者/殘疾人士照顧者或殘疾人士，邀請合資格人士提出申請。申請人須將填妥的申請表連同所需文件郵寄，或親身交回位於灣仔的社署照顧者津貼組，署方會於審批完成後盡快通知申請人有關申請結果。