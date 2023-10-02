43萬人夾岸賞煙花

【本報訊】本港相隔5年再次復辦10‧1煙花匯演。歷時約23分鐘的煙花匯演於昨晚9時舉行，吸引逾43萬市民及旅客，在維港兩岸觀賞煙花。其中，星光大道等尖沙咀海旁一帶昨午起水洩不通，甚至有攝影發燒友提早一晚到海旁霸「靚位」。有旅客指十分期待親睹本港煙花匯演。

據本報記者所見，尖沙咀半島酒店對出的梳士巴利道及附近彌敦道一帶行人路於下午4時起已人頭湧湧，人們「身貼身」向尖沙咀海旁進發，執法人員需間歇封路。其中，在星光大道一帶，有逾500個腳架布滿海旁，人人擔着雨傘，抵受着陽光等看煙花。

旅客專程搭船出海觀賞 攝影發燒友余先生表示，昨午12時已到達，當時場地擺放多支腳架「霸位」，指部分人前晚已到來排隊，儘管自己搶到熱門拍攝位置，但坦言未算最靚。他又認為，等煙花數小時仍十分值得，因本港過去多年因疫情等種種原因而暫停放大型煙花，盼再次拍攝到盛大畫面。

羅小朋友則指，過去只能透過電視看煙花，一直都很想親眼看到，因此趁今年復辦，要求親友帶她到尖沙咀欣賞，期望能夠感受煙花在面前爆開的聲畫情況。廣州旅客列小姐則指，今次來港時間剛好配合，便來湊熱鬧。

除了岸上觀賞外，有市民及旅客亦專程搭船出海，近距離欣賞煙花。記者昨登上一艘接載觀賞煙花的水上的士，船上有約130名本地旅客。有市民笑稱，昨晚煙花十分壯觀、燦爛，又指本港應舉辦更多大型夜間活動。

船家則表示，等候煙花的船量與過去相若，但隨着愈接近發煙花的時刻，會有更多船駛到附近位置，相信會逼爆！主辦煙花匯演水上遊的旅遊促進會總幹事崔定邦指，對於港人熱烈參與感到欣慰，團員均十分興奮，期待近距離欣賞煙花。