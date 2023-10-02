尖沙咀滿人流 有舖喜 有舖愁

十一內地長假期，本港旅遊區首日再度熱鬧！尖沙咀一帶商場、街道都逼滿內地旅客，金舖、食肆均人流暢旺。有燒味食肆負責人「大呻」整天做到無停手。但藥房的生意則較遜色，有負責人稱內地客已適應網上消費，未見客人瘋狂「掃貨」。

尖沙咀昨日幾乎全天候擠滿人，尤其名店林立的街道、海港城、彌敦道，部分人拖着行李箱逛街，售賣金飾、鐘錶等店舖特別多人，附近食肆亦十分旺場。

食肆金舖旺場 藥房冷清 燒味店負責人瀋女士表示，昨日開門後員工一直無停過，旅客人數之多幾乎令本地人沒位堂食，亦難處理外賣訂單。旅客叫菜亦「鬆手」，大多是燒鴨、燒鵝例牌，再加小食，人均消費過百元，形容「生意好過疫情前」，近期獲附近街坊支持、內地客「錦上添花」下，每晚8時半左右便賣光燒味，提早收工。

不過，藥房則未必旺丁旺財，記者走訪10多間藥房、藥妝店，發現只有零星數間多人掃貨，大多「拍烏蠅」。藥房負責人葉先生表示，人流明顯多了，但旅客於疫情下習慣網購，例如保健品等已較少人選購，大多購買只在港發售的產品。而近月已開逾30間藥妝店搶生意，又說旅客對港藥店的不良營銷手法有戒備，坦言生意難做。

另外，記者昨早約11時半到西九龍高鐵站視察，發現抵港大堂亦逼滿人，持續有數百人拖着行李箱從禁區出閘，附近一帶亦有過百人等候，數間銀行的櫃員機亦排長龍，旅客等候提款。

住深圳旅客鍾小姐表示，今次是疫情後首度來港，打算再到尖沙咀、旺角等鬧市，感受一下疫情前後香港的分別，再到文化中心、藝術館一帶看藝術展覽，晚上欣賞煙花。

深圳客感受港風土人情 她提到，會留港兩日，不希望即日來回太趕急，尤其看煙花後已深夜，能夠感覺香港的風土人情，未來亦打算再度來港，遊覽較少旅客的地方，例如堅尼地城海邊看日落、遠足等，體驗另類風景。

第二度來港的王小姐亦打算去旺角、尖沙咀，與朋友四處拍照打卡，吃港式茶餐廳等地道美食，例如港式粉果，體驗與內地不同味道的食物，再到摩天輪看維港風景，晚上回深圳。

旅遊促進會總幹事崔定邦表示，尖沙咀「逼爆」是在預期之內，內地人有長假期便南下旅遊，港人則因餘下的假期不多而留港，加上有煙花匯演，令人人聚集於尖沙咀，相信有助刺激消費，帶旺經濟。