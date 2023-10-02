1750餐廳推優惠 業界料客量勝七一

【本報訊】昨日十一假期，飲食業共約1,750間餐廳聯合推出部分食品7折優惠，亦有約800多間餐廳將優惠延續到翌日。有港式茶餐廳提供全日堂食7折優惠，早上9時許，餐廳內已經坐滿人，亦有不少市民在外面排隊等候。有餐飲集團預計，隨着經濟好轉，以及加強優惠，光顧人數比上次「七一」優惠時更多，又稱無懼夜市競爭。

其中一間在北角有提供優惠的酒樓，早上11時至下午2時，堂食燒賣可享7折。有食客表示，由於口味人人不同，如果不同食物都有優惠會更受歡迎。不過，有食客說沒有所謂，不論有無優惠，都會因應個人喜好點選點心，亦不會因為有優惠會特別多點食物。

酒樓經理指出，早上11時推出燒賣優惠，一籠燒賣原價40元，7折優惠下減至28元，相信可以吸引顧客。她又相信食客都會食得開心，多吃點心，公司已準備充足食材，相信有助帶動一成半至兩成生意額。

逾半今續有折扣 有茶餐廳提供堂食7折優惠，毋須指定菜式。原價35元的沙茶牛肉公仔麵，昨天只需24.5元；原價14元兩個蛋撻，現售約10元。有食客表示，平時甚少外出吃飯，這天被優惠「打動」。但亦有食客稱，希望折扣可以再多一點；又指優惠後的價錢只是與深圳餐廳相若，期望優惠不只指定一兩天。

今次活動由7個飲食商會合辦，在9月30日至10月2日期間，參與優惠的餐廳，將提供堂食7折優惠，或以7折或特價優惠供應特定食品；過半食肆今日繼續有優惠。亦有餐飲集團延長優惠期至一個月，主要集中在晚市，配合政府推動夜經濟。