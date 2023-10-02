土瓜灣旅客忽湧現 街坊焗捱二手煙

長假客量不如預期 住宅區反成聚腳地 疫情前的十一長假期，本港街頭人潮如湧，來到疫後復常的首個十一長假，本港街上人數仍是寥寥可數，而昨日正午過後，土瓜灣湧現多個旅行團，其中崇安街一帶街道突然被堵塞，並開始嘈吵，影響附近居民出入之餘，更當街吸煙。有市民大呻部分遊客隨地放「飛劍」，引起衞生及市容問題，坦言「大家都想經濟繁榮，但你影響到我就唔想」，直言該區不宜作旅遊點，冀政府將該區旅行團作分流。

本報記者上午約11時在土瓜灣崇安街附近巡視時，僅有約5個旅行團到達，合共約80人前往專門接待旅行團的中式酒樓嘉樂軒進膳，附近未有旅監局職員到場，僅有一輛執法部門車輛在場戒備。至中午12時許，情況隨着多個旅行團到達而轉變，在約30分鐘內有約20團到達崇安街一帶，人數超過200人。

市民拖實小朋友憂走失 由於突然大量遊客抵達崇安街一帶，儘管有商店職員嘗試維持秩序為區內居民開路，但因人數眾多令行人路變得擁擠，附近居民難以進出。住在附近的市民鍾先生更一邊行，一邊「拖實」小朋友，以防被人潮淹沒。距離住所雖只有數步之遙，但鍾先生仍要多次停步，待旅客清出通道，直言旅行團對生活有影響。

另一位住在附近逾20年的楊太坦言「大家都想經濟繁榮，但你影響到我就唔想」，直指旅行團導遊帶團的叫喊聲「好嘈」，部分旅客更會隨地吐痰造成環境衞生問題，大嘆「呢樣嘢好嚴重」。她又稱亦見有旅客食煙，氣味攻上樓上令居民「吸咗好耐嘅二手煙」，期望導遊可以幫忙勸喻。被問到土瓜灣是否適合作旅遊區，楊太不諱言「梗係唔適合啦，呢度係民宅嚟」，直言「呢度無乜嘢行，只有團餐平」，故她期望政府可以分流該區的旅行團。

在附近上班的市民林先生亦稱，大量旅行團出入都會構成阻礙，認為土瓜灣景點少，不適合當旅遊區，建議當局限制人流，提供不同用膳時間予旅客。

指景點少 不宜作旅遊區 旅監局表示，截至昨日下午3時，共接獲627個內地入境旅行團登記在十一黃金周假期，即9月29日至10月6日期間訪港，涉及內地旅客約1.9萬人次；昨日共有193團到港，涉及內地旅客約5,900人次。黃金周假期首兩天共有238團到港，涉及約6,800內地旅客人次。而昨日繼續派員到較多內地入境旅行團旅客到訪的旅遊景點、註冊商店及餐飲處所巡查。其中在午膳時段有大約50個旅行團到土瓜灣區個別餐飲處所，令街上人流增加，但整體秩序良好，亦沒有造成混亂，會繼續與業界及其他執法機關等相關單位合作及保持緊密溝通，同時協調組辦旅行團的旅行代理商及相關餐飲處所疏導及管理旅行團人流，確保假期期間各區的旅遊活動均有序進行，盡量減輕旅客活動對社區的影響。

對於旅監局於5月起規定旅行團同區不能同時用餐兼購物，但有指內地團走灰色地帶，安排團友用膳後，自行到同區的指定商店購物，旅監局行政總裁方安妮指有關看法不精準，指有導遊曾解釋有旅客用餐前後感到口渴，要到商店買水，如果這也禁止，旅客或會在社交平台反映不滿，令香港形象受損。她強調如有證據證明旅行社違規，旅監局會嚴肅處理，不單導遊和旅行社會受罰，商店亦會被追究。