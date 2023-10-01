龍七公：普及電動汽車 針對用家需要

電動車的普及在香港算不算成功？筆者認為成功但同時也不成功。在私家車層面，2023年新登記的私家車中，電動車佔64%；但在商用車層面，比例則非常低。看來，政府普及電動車的政策或需要調整，針對性地解決車主的需要。

最近香港電動車市場展開了一場價格戰，兩大電動車品牌都將剛推出最新型號的電動車作大幅減價。減價戰對消費者而言是好消息，但很多網民與筆者一樣，認為汽車代理有本錢打價格戰，某程度上印證了一個猜測：香港電動車代理毛利率相當高，政府的電動車一換一稅務優惠（最高28.75萬元的電動車首次登記稅寬減），其實只是令電動車代理得益，他們推高稅前售價，然後將稅務寬減轉成為汽車代理的利潤，而消費者未能獲得最大利益。

要普及電動車，不外乎幾個誘因：購置上的稅務優惠、使用上的補貼及提供便利的使用環境。雖說普及電動車最大原因是環保減排，但對於多數人而言，這都不是主要考慮，用家主要考慮的是使用成本和便利程度。明年3月底電動車一換一稅務優惠就會到期，推動電動車普及化應進入下一個階段，政策應更善用公帑及更有針對性。電動車一換一稅務優惠是吸引車主更換電動車最有效的政策，應維持但要微調。筆者建議引入分層資助方式，例如私家車以實價交易金額劃分為多層，第一層受惠金額最高，然後分層減少；商用車則分類分批，參考來價提供相應的優惠。這樣就可逐步減少稅務優惠，有能力者多負擔，亦可維持電動車一個具吸引力的優惠稅後售價。

快速充電設施不足 另一方面，可將調低稅務優惠省下來的錢，投放在電動車使用環境上。現時絕大多數商用車未有電動化的主因，就是使用上不方便，特別是公用快速充電設施嚴重不足。以的士為例，政府訂下目標在未來幾年推動5,000輛的士電動化，但現時的士使用石油氣加上混能發動機技術，每公里行車能源成本約0.4元，而現時由某車商提供的快速充電價格在合理時段約每度電3至4元，每公里行車能源成本約0.4至0.5元，且未計算停車場費用，根本沒有使用成本優勢，加上快速充電設施嚴重不足，電動化只會是遙遙無期。

此外，並不是所有車主都有固定車位，筆者建議政府要精準估算各區充電設施需求，然後推動在主要區域外圍建立大型電動車充電站，提供價格較相宜的充電樁；對於商用電動車，更可考慮設專用充電站，並提供司機用餐和簡短休息的地方。

家用充電設施方面，EV屋苑充電易資助計劃據悉反應熱烈，建議政府繼續推動，但現行計劃每個屋苑只有500個名額，一些大型屋苑會變成資助額嚴重不足，業主感到不公平，導致很多大型屋苑未能開展計劃。而現時不論安裝充電樁的效能及使用模式，就劃一每個車位3萬元的資助上限，對安裝私人慢充來說太多，對公用快充又太少，安排並不科學。