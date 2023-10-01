笑看天下：知情識趣 止戰和談

呢嗱！戰事嚟到呢刻，再拖下去，烏克蘭短期內根本冇可能大捷，而俄羅斯總統普京一定不惜一切戰鬥下去，喺咁嘅形勢下，據悉不少西方國家已出現「烏克蘭疲勞」，即係對戲子總統澤連斯基嘅支持動搖。講真，以美國及西方國家投入咁龐大嘅軍援，大反攻打咗逾3個月，亦不過係一兩處地點稍為突破俄軍嘅防線，烏軍又常虛報戰情，你話歐美國家點會唔質疑佢死人燈籠報大數！

事實上，烏克蘭國防部情報總局局長布達諾夫曾經表示，美國援助嘅31輛M1阿布拉姆斯主戰坦克，只應投入特定嘅突破作戰中，否則好快會被俄軍摧毀。布達諾夫認為，從美國接收100枚陸軍戰術導彈系統（ATACMS），並不能改變前線局勢。ATACMS具全天候能力，特別適合很多時氣象環境都不利空中攻擊嘅烏克蘭地區使用。專家就指難靠此大幅改寫戰局，因為它並非靈丹妙藥，佢仍需以裝甲戰鬥車、坦克、軍機等組成至少10個旅，即約5萬至10萬人，並同時把他們投入戰場！試問烏克蘭如何能有咁多人力物力？更何況，美國真係可以源源不絕咁供應每枚成本約85萬美元嘅ATACMS嗎？老美自身財困，拜登又忙於爭取連任，支持澤連斯基恐亦有心無力！澤氏若知情識趣，快找機會同普京止戰和談，否則一定冇好下場！