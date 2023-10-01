橫眉冷看：華為之謎依然未解

香港昔日的武俠小說引人入勝，是因為善於鋪排情節，也懂得製造懸念。譬如《葵花寶典》的功法，既陰陽怪氣，又莫測高深，該書是出自何人手筆，江湖上有多少版本，現今散落何處，要想修煉成功又有甚麼竅門？在在處處都惹人疑竇，觀眾追看劇集，今日看罷後未能釋疑，便明天再看，明天還未有答案，就期待後天。如是牽扯着你的精神與靈魂，不看到大結局，很難善罷甘休，這就是作者與編劇的高明之處。

中國電訊設備商華為講故事的能力，跟不少武俠小說大師可堪比擬。今年8月，該公司突然推出全新智能手機，聲稱具備5G效能，傳送速度不比最先進的手機遜色。有顧客買到新手機後作測試，發覺果真如是，速度甚至勝於5G，已達到5.5G的水平，比不少競爭對手更先行一步。

華為的技術突飛猛進，猶如練就了《葵花寶典》，可是美國一直對外宣稱，5G秘笈已被封存，絕對禁止華為中人一探究竟。據說美國有技術人員不甘不忿，將華為的新手機層層肢解，誓要查出內藏高端晶片的來龍去脈，最後卻是不得要領。有說晶片是來自一家叫中芯國際的公司，也有說是華為自製的，終究莫衷一是。

解鈴還須繫鈴人，最有資格揭穿秘密的，按理便是華為公司。該公司曾在9月12日舉行產品發布會，全球觀眾一度翹首以待，可是待至發布會完結，華為仍未將謎題解開，又預告9月25日會有另一場發布會。如今9月25日亦已過去，該公司手上的《葵花寶典》是從何而來，依舊諱莫如深。這套「5G之謎」的劇集一天未播放完畢，看來觀眾仍是要追看，說不定追看者之中還包括美國的商務部長雷蒙多。