政情：廖長江落區 向長者派餅細問起居

趁住中秋節，政府催谷夜經濟，唔少議員趕住落區派月餅之外，部分亦去咗海濱「趁墟」。講到派月餅，早前「班長」廖長江曾溫馨提示班議員唔好不務正業，最終煞停咗「立會好聲音」音樂會，日前班長罕有咁落區向長者派月餅，見佢同啲老友記有講有笑，傾得好投契。

中秋陪家人 梁文廣超「螢」 講明係人月兩團圓，點都要唧番啲時間陪吓家人，好似議員梁文廣咁，前晚一家人去咗賞月，當然唔少得燈籠喇！而佢哋嘅主題比較特別，係外星人嚟，加上囝囝戴住DIY機械人頭盔，而佢亦戴咗副超「螢（光）」眼鏡，個樣好趣怪。

一家大細去賞月嘅仲有前議員鄭松泰，佢喺社交平台上載相片，應該係去咗主題公園，喺倒吊鯊魚前面留影嘅佢孭住個星星燈籠，好似楊桃橫切面咁，睇落都幾應節喎。

議員容海恩亦帶咗囡囡落區出席中秋晚會，感受吓節日氣氛。晚會裏面嘅爆谷車同棉花糖機大受歡迎，而佢就選擇喺後者一展身手，整咗個大大嘅棉花糖，藉此寓意大家有一個甜蜜滿滿嘅晚上。