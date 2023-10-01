政情：管制站日理萬機 郭俊峯出巡打氣

尋日雖然係中秋節翌日假期，但由於接連十一假期，預計大量旅客經各個管制站進出香港。為求通關暢順，入境處「全軍出動」於各口岸嚴陣以待，新上任嘅入境處處長郭俊峯亦相當勤力，聯同幾位高層先後前往多個邊境管制站同聯合指揮中心視察，同時為當值同事打打氣。

去咗多個地方向同事講加油 早前入境處預計，尋日係陸路出境較為繁忙嘅日子，估計出境人次達492,000。事實上，尋日朝早已經有唔少市民同旅客出入境，然而有賴入境處「全軍出動」以疏導大幅增加嘅旅客流量，各管制站嘅運作都大致暢順。處長郭俊峯、副處長戴志源、助理處長樊曉聲就巡視多個邊境管制站、以及聯合指揮中心，亦趁機會向同事講聲「加油」。

尋日過關人流之得以暢順，固然係入境處同事嘅努力，亦係跟內地出入境部門保持緊密聯繫，以及同香港有關部門及單位緊密合作嘅成果。當然，市民若透過入境處流動應用程式，因應各陸路邊境管制站嘅估計輪候過關狀況而預早計劃行程，亦有助減省排隊過關嘅時間。