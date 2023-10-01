政情：英倫偶遇張秀賢 黃偉國即催還錢

成身街數 疑似走佬 中秋佳節，團團圓圓就梗係開心啦，但若果撞見債仔，又會點呢？移居英國嘅政治學者黃偉國喺社交平台貼文，話喺倫敦遇見欠佢26萬元債項嘅元朗前區議員張秀賢！估唔到地球咁大，暌違已久嘅黃、張兩人竟然異鄉相逢，都可謂冤家路窄啦！

黃偉國話唔知係咪個天可憐佢無錢使，還是孽緣未清，當佢喺倫敦一間餐廳食晚飯，竟然撞見債仔「秀賢姐姐」。佢話張秀賢當時係同一位某組織高層「吹水」。當時張見到債主會有咩反應呢？黃偉國形容「佢見到我們西咗面啞咗數分鐘個樣真係有趣」。至於何以稱呼張秀賢做「姐姐」，黃偉國並無解釋。

談及還錢便稱失業 無見對方超過一年半，黃偉國指張秀賢面容依舊，當然亦唔會忘記嗰筆舊債，詰問對方「當時你唔係話一個月還五百蚊畀我咩？」張秀賢就解釋話依家失業，加上區議會又就快提名，於是就過咗嚟倫敦。對住債主，張秀賢一貫侃侃而談，黃偉國礙於學者身段，亦唔會向債仔「𢱑爛塊面」，佢話差唔多晚上10點，大家做完戲就各自散水。到底一個星期後張係返香港定留喺英國，黃留下問句。不過就認為各位英國嘅苦主，去倫敦碰運氣睇吓撞唔撞到佢。

同債仔不期而遇，有網民留言話「咁時運高」，黃偉國就慨嘆話「時運高就收咗錢啊！」沙田前區議員丘文俊留言話「使唔使幫你收番條數？」黃回覆話「若果真係收到，分番十分之一畀你又如何！」睇番今年年初，張秀賢被揭發四圍問人借錢，跟住黃就自爆曾向張秀賢借款26萬元，指第一次借錢原因係張籌措選舉經費；到舊年年初張聲稱「阿媽入咗醫院，但年紀大，無買保險，依家要現兜兜畀住院費、醫療費」等等，又話張開始時想借10幾萬，而黃因心軟再一次「中伏」。事件曝光後，張向傳媒話會私下交代向黃借錢嘅問題。但好明顯，還錢嘅事應該無咗下文啦！

黃偉國