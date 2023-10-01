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大埔寶鄉街行車線路陷

大埔寶鄉街有路面下陷。 大埔寶鄉街有路面下陷。
大埔寶鄉街有路面下陷。
【本報訊】昨日中午1時許，大埔寶鄉街往大埔中心方向的行車路慢線突然路陷，出現一個直徑約一米、深約半米的坑洞，有途經駕駛人士見狀，隨即協助報案。
鄰近行人路
執法人員趕至視察，發現坑洞鄰近行人路，隨即取來雪糕筒及膠帶圍封路陷範圍，同時通知相關部門派員處理善後。
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