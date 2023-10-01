圓方事故控誤殺 大判經理須還押

申請保釋被拒 12‧27再訊 西九龍柯士甸道西港鐵圓方一地盤於上周日（24日）發生奪命工業意外，兩名男工人疑吸入硫化氫中毒死亡。執法部門早前先後拘捕涉案工地的二判及大判工程項目經理，其後分別落案起訴兩人各一項誤殺罪，該項目經理昨被解往屯門裁判法院應訊。被告暫毋須答辯，控方申請押後至12月27日於九龍城法院再訊，以等候進一步調查。裁判官最終批准押後，辯方有替被告申請保釋但遭拒絕，被告須還押。被告將於10月5日到九龍城裁判法院進行保釋覆核。

被告葉禮彬（40歲），報稱公司經理。他被控一項誤殺罪，指他於2023年9月23日至9月24日之間，首尾兩日包括在內，在油麻地柯士甸道西1號圓方金門地盤演藝綜合劇場及地庫延伸部分L2內，非法殺死男子劉浩祥及郭伙記。

事發當日曾到現場了解 身穿短袖淺色上衣，身形較瘦削的被告，聽取控罪詳情後表示明白。據悉，被告的公司獲港鐵聘用在該處進行工程，並再分判予沈玉權的公司，及由沈的員工進行工程。當日獲悉該些員工曾到現場工作後，被告亦曾到過現場了解。

資料顯示，執法人員於案發當日上午7時許接獲二判沈玉權報案，指該兩名男工人劉浩祥（63歲）及郭伙記（61歲）在涉事地盤地下管道工作期間暈倒。救援人員趕赴現場，該兩名男子獲消防救出時昏迷，被送往伊利沙伯醫院治理，分別於當日上午8時47分及8時52分被證實死亡。

經調查後，於上周三（27日）拘捕沈，指他涉嫌罔顧僱員安全及健康，違反《職業安全及健康條例》。人員經進一步調查後，沈於上周四（28日）再涉嫌因誤殺而被拘捕。人員同日在沙田區內，亦以涉嫌誤殺拘捕大判工程項目經理葉禮衫。沈於前日已被解往九龍城裁判法院應訊，同樣被控誤殺罪，其案件亦獲押後至12月27日再提訊，期間沈亦須還押。案件編號：TMCC 2204/2023