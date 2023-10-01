4句鐘2火劫 電器短路焚宅 深宵逃生驚嚇

濃煙瀰漫 港九逾300人疏散 深宵電器短路，4小時內釀兩宗火警！首宗火警發生於昨日凌晨，一名獨居於藍田平田邨的六旬男戶主，在睡夢中突然被煙霧嗆醒，赫然發現住所的按摩椅疑電線短路失火，期間火舌濃煙破窗而出，大廈約250名住戶倉皇逃生，涉事男戶主疑吸入濃煙不適需送院治理。至清晨時分，西營盤一單位疑有拖板短路起火，在睡夢中的一對夫婦被驚醒，嘗試撲救惜徒勞無功，遂與約60名大廈住客落樓逃生，慶幸事故並無釀成人命傷亡。

按摩椅肇禍 平田邨火舌破窗出 昨日凌晨1時許，藍田平田邨平旺樓低層一單位突然發生火警，期間火舌循窗戶噴出，滾滾黑煙直沖半空，居民在深宵乍聞燒焦味，慌忙呼叫鄰居及攜家眷逃生，期間約有250人疏散至樓下安全地方暫避。消防接獲多宗報案，趕至拖喉進入火場撲救，約40分鐘後把火勢撲熄，同時尋獲起火單位的姓楊（68歲）男戶主，他清醒惟臉部及手腳熏黑，由於懷疑吸入濃煙不適，需由救護車送往聯合醫院治理。

至於起火單位則嚴重焚毀，部分家具雜物付之一炬，牆身被嚴重煙熏。現場消息指，起火單位只有楊男獨居，事發時他好夢正酣，詎料突然被濃煙嗆醒，隨即發現屋內一張按摩椅陷入火海，他目睹火勢猛烈，無奈下只好奪門逃生。消防經初步調查後，懷疑是按摩椅電線短路肇禍，暫無證據顯示案件涉及刑事成分，將會聯同執法部門進一步調查火警原因。

拖板焫着床單 西營盤夫婦嗆醒 另外，昨日清晨約5時，一對居於西營盤英華臺12號英華閣的夫婦，在睡夢中同遭濃煙嗆醒，他們睜眼一看，赫見床尾的拖板疑因短路起火冒煙，期間火舌更焫着床單，火勢一發不可收拾。二人嘗試撲救不果，只好走出單位外逃生，同時報案及敲響火警鐘。消防接報趕至，開動一條喉及派出一隊煙帽隊撲救，未幾把火勢撲滅，火警期間有近60名住客需要疏散至安全地方暫避。