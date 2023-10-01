氣旋「小犬」本周或闖港800公里
【本報訊】踏入秋季後仍炎熱，而本周可能迎來秋颱。現時位於馬尼拉對出海域的熱帶氣旋已命名為「小犬」（Koinu），其強度已升格為熱帶風暴。天文台預料小犬會在本周初至中期移向呂宋海峽至台灣一帶，並有機會在本周後期，以強颱風級別闖入本港800公里範圍。不過天文台亦指出，受另一股東北季候風影響，小犬隨後的路徑及強度仍存在變數。
路徑強度存變數
小犬一名由日本提供，意指小犬座，屬赤道帶星座之一，位處獵犬座及大犬座附近。在正午12時，小犬集結在馬尼拉以東約1,160公里，預料向西北移動，時速約12公里，橫過菲律賓以東海域。天文台指，小犬隨後更可能進入南海東北部，並有機會在本周後期，為廣東沿岸帶來驟雨。
根據天文台熱帶氣旋預測路徑顯示，小犬可能未來4天內逐步增強為颱風級別，並移向呂宋海峽及台灣一帶，隨後或在本周四（5日）升級為強颱風，並進入本港800公里範圍，期間中心附近最高持續風速可能達每小時155公里。
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