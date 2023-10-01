氣旋「小犬」本周或闖港800公里

【本報訊】踏入秋季後仍炎熱，而本周可能迎來秋颱。現時位於馬尼拉對出海域的熱帶氣旋已命名為「小犬」（Koinu），其強度已升格為熱帶風暴。天文台預料小犬會在本周初至中期移向呂宋海峽至台灣一帶，並有機會在本周後期，以強颱風級別闖入本港800公里範圍。不過天文台亦指出，受另一股東北季候風影響，小犬隨後的路徑及強度仍存在變數。