周守仁出席梵蒂岡擢升典禮

【本報訊】天主教香港教區主教周守仁聯同另外20名新樞機，在梵蒂岡出席擢升典禮，由教宗方濟各主持。周守仁為教會歷史上第8位華人樞機，他期盼教友繼續為他及天主給予香港教區的使命祈禱。

獲授樞機紅帽及指環 在教宗方濟各帶領祈禱後，便宣讀新樞機名單。身穿鮮紅色禮服的新樞機向教宗宣發聽命和效忠的誓詞後，逐一跪在教宗面前，獲授予樞機的紅帽及戴上指環，象徵他們要為到信仰而作證，流血也在所不辭。他們亦獲指派到羅馬一個堂區或執事區。

教宗致詞時指樞機主教的多樣性及地理多樣性，將為教會服務，有如管弦樂團中的樂手一樣，有時可以獨奏，亦可以合奏，強調多樣性是必要，不可或缺。

繼胡振中、陳日君及湯漢之後，周守仁是第4位來自香港的樞機。21名新任樞機分別來自香港、南非、阿根廷、馬來西亞、葡萄牙及西班牙等，有18人是80歲以下，而周守仁是其中之一。他們有資格在教宗辭世或離任後，參與樞機團秘密會議，投票推選下一任教宗。

1959年生於香港的周守仁，前年5月獲委任為香港教區第9任主教，同年12月晉牧並就任香港主教。他今年4月到訪北京，是回歸以來首名到訪北京的在任香港教區主教。