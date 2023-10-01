購運動會轉播權 港府稱要考慮成本

【本報訊】杭州亞運賽事仍進行得如火如荼，港隊成績令人鼓舞。被問到政府日後會否再考慮購入大型運動會的轉播權，文化體育及旅遊局局長楊潤雄表示，將視乎實際情況而定，明白賽事播放的覆蓋率廣泛，可以令更多市民欣賞到精彩賽事，帶動氣氛，但需要考慮成本，評估並確保公帑平衡運用，為整體社會利益帶來最好效果。

楊潤雄昨在電台節目中表示，大賽轉播權一般透過電視台競爭模式處理。他解釋，政府購入2020年東京奧運轉播權，是出於特殊情況，因為當年本港仍處於疫情期間，電視台要進行競投可能相對困難。至於日後會否再考慮購入大型運動會的轉播權，則視乎實際情況而定。

在運動員培訓方面，他期望香港體育運動能循「精英化、盛事化、普及化、專業化、產業化」方向發展，目前體育學院已為精英運動員提供多方面支援，包括協調學習和訓練時間，讓正就學的運動員安心接受培訓及參賽，同時亦為全職運動員預先做好生涯規劃，計劃在退役後的工作等。

「不能投放無限資源」 他重申，政府不能投放無限資源發展體育產業，亦非所有運動項目皆可成為產業，但期望可有更多體育運動，能在國際或內地聯賽中有更高的參與程度，將有助帶動項目本身的發展。