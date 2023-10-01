JPEX詐騙案 澳門落網兩骨幹成員 押返本港

【本報訊】虛擬資產交易平台JPEX詐騙案持續發酵，本港執法部門經追查後，過去數日再與澳門方面採取聯合行動再拘捕4人，其中兩名骨幹成員於上周四在澳門落網，已被移送至澳門檢察院。至昨日兩名疑犯被遞解出境，在傍晚約6時被押返香港港澳碼頭，據悉本港執法部門以涉嫌「串謀詐騙」把他們拘捕，隨即把他們帶走扣留調查。

消息指，該兩名在澳門被捕的疑犯，早前經移送當地司法當局審訊後，兩名疑犯須繳付20萬元保釋金等強制措施，並交回當局處理。由於上述兩名香港居民涉嫌在澳門實施犯罪，故把兩人透過出入境部門依法遣返原居地，並採取禁止入境措施。

拒絕交代資金來源 澳門執法人員在上周四於新口岸某酒店房間，拘捕兩名姓盧及姓何（俱29歲）男子，涉嫌觸犯「犯罪集團」、「清洗黑錢」及「電腦詐騙」罪，二人分別報稱網絡工程師和找換店職員，據報屬場外交易負責人，人員在盧男身上，搜出600萬元賭場籌碼、名錶及約7萬元現金；另從何男身上檢獲50萬元賭場籌碼，並凍結他存有300萬元的賭場戶口，惟他們均拒絕合作及交代資金來源。此外，人員已鎖定一名在逃男子，以及凍結其博彩帳戶內約520萬元資金。

至昨日晚上7時，執法部門共接獲2,422名受害人報案，當中涉及金額約15.04億元。案件至今共有18人於香港被捕。案件調查仍在進行，不排除有更多人被捕。