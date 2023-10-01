印度停發旅遊簽證 持特區護照禁入境

中印邊境衝突引發 商務簽證BNO不受限 疫情3年過後，本港在年初逐步復常，但有本地旅行社指年初通關後欲復辦印度旅行團，發現印度已暫停向香港特區護照持有人發出旅遊簽證；至於商務簽證則不受影響，BNO護照亦可繼續申請兩款簽證。據悉，事件與近年中印多次發生邊境衝突、雙方關係變得緊張有關，因而連帶香港亦受影響。港府發言人表示，入境處一直積極向印度駐香港特區總領事館了解最新情況，為香港特區護照持有人爭取更多旅遊便利。

駐港總領事館未發公告 翻查印度駐港總領事館網頁，發現至今未就停發簽證作任何官方公告。至於印度駐華大使館則有公告，指因「某些事態發展（certain current developments）」，暫停向中國護照持有人及居於中國境內其他國籍申請人發出電子簽證；而印度網上簽證平台顯示的可申簽證國家或地區名單中，則未見有中國內地、香港和澳門，但台灣仍在名單中。

赴印度旅行團全面暫停 香港旅行社東主協會會長、金怡假期董事長葉慶寧指早於今年初，印度已暫停對中國及香港特區護照持有人發出旅遊簽證，但商務簽證則不受影響，目前旅行社的印度旅行團已全面暫停。至於為何特區護照與BNO護照有不同待遇，他估計或因印度視特區護照持有人為中國公民，BNO護照則視為英國公民有關。

葉慶寧續稱，疫前每月大約有5至6個、約20多人的印度旅行團，現時暫停旅行團對生意未有造成很大影響，認為除了印度，港人還有很多替代地方選擇。金怡假期營運總監陳曉楠則補充，印度不屬於港人疫後恢復旅遊的頭5位熱點，以往較多為宗教團體包團。東瀛遊執行董事禤國全亦指出，印度旅行團在香港的市場不大。

港府發言人回覆表示，現時香港特區護照持有人前往印度，包括以旅遊為目的，均需申領簽證，故提醒特區護照持有人在旅遊前，應先查閱目的地國家或地區的政府官方網頁，或直接聯絡有關當局了解最新資料。至於入境處則一直積極向印度駐香港特區總領事館了解最新情況，為香港特區護照持有人爭取更多旅遊便利。