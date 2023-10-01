醫健：伶牙俐齒：牙周病不會傳染

一位30歲男病人的太太問到牙周病會傳染嗎？接吻會有危險嗎？她的憂慮也不無道理，因為她的終身伴侶患有嚴重牙周病，如果牙周病會傳染，她擔心難獨善其身。

牙周病是不會傳染的。牙周病的成因是由細菌長期依附在牙齒（牙齦邊緣），繼而引發炎症，然後牙齦和牙骨受到破壞。而當中細菌要能夠引發牙周病必須要形成牙菌膜。牙菌膜是一種生物薄膜（biofilm），擁有着複雜而緊密的結構，是細菌群在同一位置一段時間才慢慢形成的。若然牙菌膜被破壞，其致病的能力也會相應消失。而平日清潔牙齒的主要目的就是破壞牙菌膜，以預防牙菌膜可引致的疾病如蛀牙和牙周病。

有家族遺傳因素 再回答病人太太的問題，牙菌膜要經接吻傳給太太，它離開牙齒表面當刻已經被破壞，即使到達另一個口腔的牙齒表面，也不會構成炎症。細菌需要在新的表面重新建立牙菌膜的結構，直至結構成熟才會構成威脅。雖然牙周病不會傳染，但確實有不少案例一家幾口都不約而同患上牙周病。背後的原因很可能是因為牙周病有家族遺傳的因素。每一個人對於牙周病細菌引發的反應也不盡相同，有人可以很邋遢但牙骨完好無缺，也有人可以比較乾淨但是早年已有牙骨牙齦收縮。所以，如果父母，兄弟姊妹或是親戚已患上牙周病，你也很可能需要盡快求醫，尋求一個詳盡的牙周病檢查。

如果已經確認有牙周病，了解到自己對牙周病細菌的防禦能力較常人弱，是不是代表注定牙齒會全部鬆掉，會逐漸缺失呢？並不是的，如果發現自己是以上情況，病人應該要更積極醫治牙周病，每日清潔做得更徹底，到牙科診所準時做維護性治療，好好控制牙周病的病情。 事實上，在文獻上已清楚列明只要好好治療及定期維護，牙周病病情是可以長時間穩定的。

牙科醫生陳溢謙