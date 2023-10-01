慢病共治 冀3年篩查20萬人

資助診費 盡早揭糖尿高血壓 政府將於11月中推出「慢性疾病共同治理先導計劃」，資助45歲或以上、未有已知糖尿病或高血壓病歷的香港居民，自行挑選家庭醫生進行篩查和診治。有基層醫療健康專員指計劃為期3年，參加人數不設上限，冀至少篩查20萬人。有醫務衞生局官員稱，已有200多名家庭醫生參加，大部分按政府建議收取150元診費，料每年6次資助診症已經足夠。

根據醫務衞生局公布的「慢病共治」計劃詳情，所有45歲或以上的香港居民如未有已知的糖尿病或高血壓病歷，便符合資格參加。血糖偏高人士可享有每年最多4次資助診症，而已患有糖尿病或高血壓者則可享有每年最多6次資助診症。在治療階段，政府會就每次診症資助166元診症費，參加者須支付的共付額由家庭醫生自行釐定，政府建議的診症共付額為每次150元。

基層醫療健康專員彭飛舟昨在電台節目中指本港45歲以上人士，目前有三成患糖尿病或高血壓，當中17%人屬隱性患者，估計未來10年本港慢性病患者將增加約100萬人。

他認為相關計劃可鼓勵有關年齡層及早發現和治療慢性病，配合社區康健中心服務，改善生活習慣和控制體重；有關計劃為期3年，參加人數不設上限，冀至少篩查20萬人 。

不過，即使獲政府資助，市民仍要就計劃支付部分篩查和治療費用。彭指「共付模式」在本港屬於較新概念，當局期望市民作為個人健康主要負責人，亦要負擔部分費用。問到會否考慮綜援人士可免費參與計劃，他指公營服務會首先照顧基層市民，低收入的基層市民可繼續使用公營醫療服務。

年獲6次資助 倡參加者每次付$150 提及經篩查後確診糖尿病或高血壓，6次資助診症是否足夠時，同場的醫衞局策略採購統籌處總監張偉麟表示，由於參與計劃人士經過篩查，而早發現個案病情一般較輕，按一般慢性疾病患者每3個月覆診一次而言，每年6次資助診症是足夠。同時，政府會向家庭醫生發放每名參加者105元的季度藥物資助，獲處方名單藥物的市民毋須支付藥費。

張續稱，目前有逾200名家庭醫生參加計劃，分布各區，相信最終會有數百名醫生參與；且大部分都按政府建議，每次向市民收取150元診金，當中有高於或低於該收費水平，市民可自行選擇。他又指先導計劃是公私營服務之間的平台，供有較高負擔能力的市民參加。