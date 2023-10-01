耗時一年精雕細琢 耐用度高 歷久不衰

【本報訊】一副麻雀有平有貴，常見的機製麻雀多是500至600元，不會過千。科技發達，生產麻雀的成本大大下降，相對地人手雕麻雀愈顯珍貴，一副動輒數千元，雖然買的人少，但未有磨滅景叔手雕麻雀的興致。由孩提時代跟父輩學習，直到手雕麻雀式微，見證行業興衰，他仍視手雕麻雀是終身志業，「我都唔知做到幾耐，如果有我盡做㗎，我唔會棄權！」

標記麻雀店內陳列了多副由景叔親手雕刻的麻雀，若要一副完整的手雕麻雀，景叔指索價約5,500元，更要等約10個月至一年時間。值不值得見仁見智，但景叔就解釋，由麻雀用料質素、手工作業，傳統手雕麻雀均與機製麻雀不同，例如部分機製麻雀的用料放久了可能會變黃、或有塑膠味等，加上年紀漸長，雕字需4至5天、上色要一至兩日，甚至天氣也會影響上色進度，「好嘥精神㗎，我最新都配咗兩副眼鏡，唔係咁易賺呢啲錢」，由早做到晚無停手。

雕龍形圖案 大呼過癮 景叔的手雕麻雀耐用度較高，用料靚又精美，但相對地高昂的價格亦嚇退不少人，他笑言「（生意）梗係唔好做啦！我賣咁貴，有好多客係唔接受！」但亦有賞識之人不介意高價購買，曾經有客人訂製台灣牌雕龍形圖案，4隻合共4,000元，景叔大呼過癮：「我最鍾意雕公仔，好考技術！（普通）麻雀就無挑戰，求其我瞇埋眼都做咗佢啦！」

提到往日手雕麻雀的興盛時期，他自小學在父親和爺爺的店舖幫忙，放暑假時就開始學雕回收舊牌，「出師」就可以雕新牌，他坦言「嗰時當玩，你叫我雕就雕。」未想踏入行業逾半世紀，機製麻雀興起，手雕麻雀行業式微，現時全港有出售手雕麻雀的地方不超過10間，但景叔仍未死心，「前景梗係惡劣，但依家仲有我哋撐住，當然唔想佢式微，做得愈耐愈好！」