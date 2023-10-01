外出度節缺德客 沾污海濱遺垃圾

充斥食物 酒樽 膠袋 螢光棒 疫後首個中秋佳節，港府在灣仔、觀塘海濱和尖沙咀K11舉行夜市或市集，配合港鐵列車通宵行駛，大力催谷夜經濟吸引市民外出賞月趁熱鬧。不少市民在佳節期間徹夜狂歡，多個熱門地點更人頭湧湧，惟有缺德者盡興後隨意丟棄垃圾，海濱長廊四周更遺下食物包裝、螢光棒等雜物，累慘清潔工人身水身汗「執手尾」。另外，東涌有人在屋邨附近擅搞「煙花騷」慶節，彩炮喧騰至少一分鐘，紅光綠芒間火屑四射，分分鐘釀成火災。

中秋佳節一家團聚，外出賞月玩燈籠是不少家庭的必備節目，而政府近期催谷夜繽紛活動，在港九多處設置夜市攤檔，並趁節慶吸引人流。不過熱鬧過後，缺德市民總會留下痕迹，本報記者昨晨分別到灣仔及觀塘海濱花園的海濱長廊視察，目睹長廊一夜間變成「垃圾崗」，除了垃圾桶被月餅罐、汽水罐、零食包裝及果皮塞爆，地板及長椅上均遺下酒樽、膠袋及螢光棒等雜物。清晨7時許，清潔工人已在場清理垃圾，他們對於沒有公德心的市民遺下垃圾，對此均不予置評。

東涌上演民間煙花騷 另一方面，中秋佳節緊接十一長假期，屆時將復辦維港煙花匯演，惟有市民卻率先「炮製」民間煙花騷。有網民在社交網站上傳短片，顯示有人趁中秋夜於東涌逸東（二）邨一帶海旁燃放煙花，片中所見，拍攝者先是察覺窗外閃爍亮光，探頭張望下目睹漆黑夜空，接連有鮮艷奪目的火光射上半空，炸開一朵朵斑斕彩花，五光十色映照多幢大廈，繼而傳來震耳欲聾的聲響，「煙花騷」歷時至少一分鐘，甚至有搶飲十一煙花匯演頭啖湯之勢頭。

康文署呼籲市民，歡度中秋佳節時要保持地方清潔及愛護公物，切勿煲蠟或將燃點的蠟燭插在地面、草地或沙灘上，切勿拋擲螢光棒或其他物品到樹上，或放孔明燈。在康文署轄下場地（包括公園、泳灘及燒烤場）亂拋垃圾可被罰款1,500元，煲蠟、拋擲物件到樹上或放孔明燈則最高可被判罰款2,000元及監禁14天；另外，煙花及爆竹等均屬危險品，根據香港法例第295章《危險品條例》第6條，除非領有相關牌照，否則任何人製造、儲存、運送或使用任何危險品均屬違法，一經定罪，可被判處監禁6個月及罰款2.5萬元。