飲食業缺人手 假期生意應接不暇

【本報訊】中秋兼十一長假開始，香港餐飲聯業協會會長黃家和昨在電視節目中表示，預料本港飲食業生意會有增長，維港兩岸食肆至少可增加兩成生意，惟港人消費金額則較以往少，更多港人北上消費，即使現時有增長，相對新冠疫情前數據亦只回復約九成，惟業界面臨人手不足問題，影響服務質素。

黃家和認為「香港夜繽紛」可以帶動消費氣氛，並非只是「塘水滾塘魚」，若以內需角度刺激及帶動經濟，「自不然有幫助」。但他建議「夜繽紛」活動應恒常化，令外地旅客一想起香港，就想起香港海濱均有不同夜市活動。

對於整體內地客消費減少及港人北上潮流，他指業界清楚困境，生意額已反映需「急起直追」，惟人手不足影響服務質素。他續稱，本港餐飲從業員由疫情前25萬人降至現時約20萬，需要至少3至4萬人力才可補充空缺，但輸入外勞需時約4個月至半年，加上等待期間需經營現時夜繽紛或即將來臨的聖誕節活動，只會導致「有生意，但無人做」的困境，故冀當局可寬鬆處理。