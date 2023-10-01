東呼即應：食客質疑晚市太早埋數 反招網民聲討

【本報訊】政府推出連串夜繽紛活動，望刺激夜間消費，惟不少市民有感本港只是「愈夜愈熄燈」。最近社交網絡更有人投訴，稱在觀塘區一食肆預訂了7時晚飯，接着未到9時店方便說要截數，要求先結帳，向網友大吐苦水。

事主「請教」網友們，事件到底是「他不懂」還是「常識」，欲討個公道。豈料卻引發網絡大公審，有人認為店方要求結帳，但沒有趕人走便沒有問題；有人更諷刺指，事主是否資金周轉不來，幾乎一面倒反指事主有問題。

至於繽紛方面，近日有影片見到有衣着性感女子在街頭上演一幕「夜繽紛艷舞Show」，吸引在場一名伯伯，一同載歌載舞，女子露腰又露腿，性感熱舞，兩人落力扭身扭勢，舞姿狂野，場面都頗為熱鬧，非常切合夜繽紛主題。未知類似的場面會否成為夜繽紛推出後的常態，但若只是純粹歌舞會友，又無滋擾到其他人，那麼「老有所樂」並無不可。不過，若演變成當年屯門公園亂七八糟的模樣，則恐防「繽紛」變No fun（沒趣）。