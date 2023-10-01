東呼即應：大埔舊樓維修噩夢 業主無蹤 居民愁容

早接修葺令 惟恐出事求助東呼即應 近月接二連三發生舊樓塌石屎墮物事故，人人自危，市民外出分分鐘要戴上頭盔自保。舊樓修葺刻不容緩，惟近日有大埔舊樓業主向《東呼即應》求助，指大廈多年前收到樓宇修葺通知，惟因為其中一個地舖業主失蹤，而令有關工程無法展開，至今拖足7年。《東呼即應》團隊到實地視察，發現大廈結構狀況極不理想，街坊都苦訴希望涉事地舖業主盡快現身，共同承擔應有的責任。

涉事的舊樓是大埔的高輝樓，樓齡已有43年。高輝樓在多年前接獲屋宇署的樓宇修葺通知，於是在2016年起成立業主立案法團，粗略估計維修連加裝消防設備約100萬元。不過，當其他業主都同意支付維修費之餘，卻無人聯絡到涉事的地舖業主。

法團曾入稟追繳費無果 由於當初成立立案法團需要集資，地舖業主所佔的業權份數需承擔23,800元，立案法團便入稟小額錢債審裁處，頒令要求該地舖業主支付集資費。立案法團亦3度出信要求繳費，惟均遭無視。而2021年，屋宇署曾視察高輝樓並發現有混凝土剝落情況，要求及早進行修葺。而記者在現場視察，發現大廈除有石屎剝落，更有鋼筋外露。

「我們已經拖咗7年，唔想再拖落去，希望盡快完成維修。」其中一名業主梁太最近曾與該地舖的租戶聯絡，惟對方表示業主可能已去世、業權未轉名，又指擔心透露業主的聯絡電話或會被拒租。附近街坊表示，該地舖近日都無開門，記者曾到現場拍門亦無人應。

執業大律師陸偉雄指，業主立案法團可以違反公契控告該地舖業主，指其拒絕支付維修費用。如需取得金錢以外的裁決，則要到土地審裁處尋求裁決，勝訴的一方包括業主立案法團欠款勝訴的裁決，註冊在土地註冊處俗稱「釘契」，令他人知道該物業有瑕疵；若釘契亦未奏效，則可考慮要求強制拍賣該物業。

屋宇署發言人回應時表示，高輝樓屬於「樓宇更新大行動2.0」計劃下的第一類別樓宇，而大廈法團於2021年向署方表示未能聯絡地舖業主，署方安排駐屋宇署的社工支援服務隊向法團提供支援服務，包括進行家訪和嘗試聯絡有關地舖業主。

議員指政府可多行一步 議員陳克勤則認為，可以將高輝樓的情況告知屋宇署和消防處，讓他們在執管方面通融，一旦樓下地舖塌石屎，不論是否砸到他人，政府就有角色介入。若果維修再拖下去，儼如在社區埋下計時炸彈，認為政府是否可以多行一步，協助更多有相似情況的業主。

業主梁太（左）及法團主席希望盡快處理維修。 大廈結構狀況極不理想。 記者敲地舖門，惟未有回應。 東呼即應爆料熱線 《東呼即應》團隊到實地視察，發現除有石屎剝落，更有鋼筋外露。 東網版面新設計 一撳即睇