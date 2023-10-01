煙花騷今上演 巡邏嚴打垃圾蟲

【本報訊】今日將有煙花匯演，康樂及文化事務署昨日呼籲市民，在今日欣賞煙花匯演時，須保持地方清潔，並注意安全。署方會聯同相關部門的執法隊伍，加強巡邏轄下多個場地，特別是預計人流眾多的地方，並對亂拋垃圾、非法擺賣及蓄意破壞公物等違例者採取執法行動。

有關場地包括：九龍海旁一帶的香港文化中心露天廣場、梳士巴利花園、星光大道、尖沙咀海濱花園、市政局百週年紀念花園、啟德郵輪碼頭公園、啟德空中花園，以及港島海旁的添馬公園、中西區海濱長廊—中環段、灣仔臨時海濱花園及東岸公園（第一期）。

康文署呼籲市民離開場地時帶走攜來的物品，切勿遺留垃圾，又指亂拋垃圾者可被定額罰款1,500元。署方會在上述場地展示提醒市民保持場地清潔的宣傳物品，以及加派清潔工人及保安員在場工作。發言人亦提醒市民，煙花匯演當日上述場地將會十分擠迫，前往該些地方的市民請小心忍讓，注意安全，並應留意場地的人流管制措施，及遵從現場警務人員的指示。