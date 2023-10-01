旅發局推深度遊路線 介紹古蹟

【本報訊】內地10‧1長假期展開，當局初步估計有700多個旅行團來港，文化體育及旅遊局局長楊潤雄表示，最近亦開了兩次統籌會議，分別與旅議會及旅監局代表見面，旅遊事務專員昨日亦到關口視察，了解入境安排。他強調，關口相關部門已經準備就緒，有足夠人手，並協調交通安排，相信可應付突發事件，給予內地旅客好的體驗。

盼夜間活動吸引旅客來港 對於作為平價團團餐熱點的土瓜灣，楊潤雄昨日在電台節目中強調，明白當區居民憂慮，表明土瓜灣將會是其中一個需要留意的重點地方，並透露旅監局已做了許多管理措施降低影響，包括每日到區檢視情況，如旅客有否足夠時間食飯，同時與導遊保持緊密聯繫等，盡量減少對當區居民的影響。

他續指，為配合長假期，旅發局已在內地社交平台推出5至6條「深度遊」路線，行程包括介紹古蹟的遊覽路線，或行山徑資訊，至今已逾兩億人次瀏覽。他認為這類資訊推介能接觸很多不同層面的旅客，會進一步宣傳，讓旅客有良好體驗，不會讓人覺得貨不對辦。此外，「香港夜繽紛」方面，當局將為市民提供更多的夜間活動，譬如前晚的大坑舞火龍、中秋燈會等，並帶動及吸引更多內地及海外旅客來港。