外傭薪酬又加 僱主艱辛誰憐

隨着社會復常，香港加風四起，港府更是有求必應，逢加必批。君不見，港鐵、小輪、巴士公司相繼加價，就連中小學申請加學費，當局也是立即點頭，有如現代黃大仙一般。現在又輪到外傭最低工資獲加約3%，適用於今日起簽訂的新約。港府樂做「順得人」，有沒有想過一加俱加，本港數十萬名外傭僱主生活捉襟見肘、百上加斤？

截至去年底，本港有33.8萬名外籍家庭傭工，以菲傭和印傭佔大多數。香港家庭大都為雙職家庭，夫婦為口奔馳，照顧家中老人、小孩以及做家務的責任，便只能倚靠外傭。由此可見，聘請外傭並不代表僱主生活富裕，相反，本港絕大多數僱主都只是普通打工仔，外傭薪金支出已佔去他們收入的相當部分，只是現實逼人，不得不花費這筆開支而已。

港府宣布，本港外籍家庭傭工的「規定最低工資」將調高約3%，由現時每月4,730元增加至4,870元；膳食津貼水平亦將由現時每月不少於1,196元，增加40元至不少於1,236元。消息一出，本港僱主莫不叫苦連天。

別以為加薪約3%看似溫和，有關調整又對舊約沒有影響，其實一闊三大，對僱主來說負擔愈來愈沉重。何況外傭在本港實在太搶手、太渴市，他們不愁出路，若舊約僱主不跟隨加人工，他們大不了找理由辭職不幹或博炒跳工，僱主幾近沒有議價能力。在網上一些僱主群組中，便不乏僱主慨嘆工人並非工人而是「公主」，無可奈何之情溢於言表。

難為坊間竟然有聲音替外傭加幅不及通脹而不值，早前甚至有外傭團體要求當局將最低工資調升至6,228元，堪稱獅子開大口。外傭來港打工，僱主必須提供食宿，他們在港開銷不多，通脹與否跟他們關係不大，外傭工資根本不應與通脹掛鈎。反觀本港打工仔工資調整似有還無，大部分人上有高堂下有子女，日日做到冇停手，生活壓力驚人，現在還要增加聘請外傭的支出，堪稱欲哭無淚。

大家必定記得，早前有消息指印尼政府去年3月通過新例，要求本港僱主完全承擔相等於印傭一個月工資的行政費，每聘用一名印傭來港工作，需額外增加約5,000元開支，結果激起本港僱主強烈反彈，要求港府介入，印尼方面才急急改口沒有這麼一回事。顯而易見，飛擒大咬試水溫不成，外傭團體便降低叫價，現在如願以償調高最低工資，總算沒有空手而回。港府好人做到底，化身黃大仙有求必應，本港僱主則往往被標籤為刻薄無良，可謂冤哉枉也，當中苦況又有誰人知道？

目前本港生育率全球最低，婦女勞動力釋放不足也是全球有數，有立法會議員建議，港府可為聘請外傭的家庭提供扣稅優惠，本來不失為刺激生育和鼓勵婦女外出工作的可行之法。很可惜，港府只知善待外傭，對減輕僱主負擔的建議不屑一顧，至今未見下文。總而言之，再苦不能苦外傭，再窮不能窮「姐姐」，這就是今日香港！