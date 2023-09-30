龍七公：破產也是香 黃絲的奇異宇宙

英國第二大城市伯明翰本月初宣布破產，揭破了英國淪為破落戶的遮羞布。當地政府表示，除了基本的保護弱勢社群措施和法定服務外，所有新支出都會停止，首相辛偉誠更表明中央政府不會出手打救。當然，明眼人都知中央無法打救地方是因為自身難保，本身也莫財；而瀕臨破產的市政府約有26個，同類事件隨時陸續有來。

儘管部分移居當地的港人已在埋怨，許多地方工程已經停擺，連垃圾也無人清理，治安日漸轉差，更擔心政府會大幅加稅，生活百上加斤。但怨還怨，這些視前宗主國為至高無上的黃絲，依然會找出不同藉口替英國死撐，包括即使伯明翰陷入財政危機，仍對英國民主制度有信心，總好過「誠信破產的港共政府」；又或是認為破產屬好事，反映英國財政透明，不會騙人，只要重新整理債務，過幾年就會收支平衡等，堪稱沒有說不出，只有想不出。

英國民主制度萬能嗎？顯然不是，起碼它無法解決英國長期積弱的經濟困境，高通脹更令社會矛盾進一步加劇。英國國家統計局數據顯示，今年7月的消費者價格指數按年上漲6.8%，8月雖稍為回落，但也按年升6.7%，是七國集團（G7）中唯一通脹仍在上升的西方國家。試想想，若非英國經濟實在太差，入不敷支，伯明翰又豈會淪落到破產的地步？

再說，當地政府破產的其中一個原因，是政府職位出現男女同工不同酬而引發訴訟，過去10年當局已支付11億英鎊的賠償，但至今仍未賠完，造成的資金缺口高達6.5億至7.6億英鎊，每月繼續以500萬至1,400萬英鎊的速度增加，終於爆煲。對比「誠信破產的港共政府」，男女公務員並無同工不同酬，每個職級的起薪點和頂薪金都明碼實價，英國民主萬歲云乎哉！

頭腦簡單 思想片面 講到無話可說，黃絲例牌搬出中國地方債務來說事，指中國地方債務高達9萬億美元。誠然，中國地方債務沉重是不爭的事實，也是中央政府和地方政府必須積極解決的問題，但就講中英之間最大的差別，就是中國不僅是製造業大國，而且產業鏈完整，更有全球最大的市場支撐。只要有收入有增長，債務便不會造成致命打擊。

英國則相反，工業和製造業早就沒落，伯明翰過去是工業重鎮，工業革命時期更是鐵路機車、蒸汽機和船舶的製造中心，但時至今日，這個城市還剩下甚麼？靠金融和旅遊業支撐，遠不如倫敦吃重，經濟無法發展，資不抵債就是必然結果。

當然，跟黃絲講道理是無法講得清的。筆者認識不少已移民英國的黃絲朋友，他們的共通點都是心地善良，但思想過於片面，頭腦過於簡單，容易受人影響和洗腦，以為世界只有黑白二元，對中國和英國的認知往往出現偏差。移民後才知英國不如想像中美好，卻又無法走回頭路，結果不是報喜不報憂，就是鬱鬱不得志。