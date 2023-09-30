冰鑑春秋：兩岸乾脆斷絕往來？

台灣三大媽祖信仰團體、數百間宮廟聯袂邀請福建莆田湄洲媽祖祖廟神尊入台巡安，計劃11月3日至13日赴台，國台辦發言人朱鳳蓮也肯定這項活動，表示「我們樂見湄洲媽祖祖廟媽祖神尊赴台巡安，為廣大台灣同胞賜福」。然而，台灣基進黨卻質疑這根本是「假巡安真統戰」，認為一定會有大量共諜藉此名義竄入台灣，要求民進黨政府嚴查，拒絕共諜進入。

是基進黨掌握甚麼機密訊息或共諜蹤迹了嗎？完全不是這麼回事，基進黨主席老實不客氣地說：「凡是中國授權涉台事務一律是統戰！」否認這一點的人，不是無知就是中共同路人。還拿出《經濟學人》的報道指控中共利用宗教人際網絡滲透台灣，甚至明白指控這些邀請媽祖祖廟神尊來台的團體，就是配合演出的「中共唱和者」。

按照基進黨的見解，兩岸之間的一切事務恐怕全部都是統戰；既然如此，基進黨主張的應該不是甚麼拒絕共諜入台，而是所有的大陸人都是共諜，所有與大陸人往還的人也都是中共同路人，完全一整個戒嚴腦！那麼兩岸根本就應該立刻斷絕往來，重回不接觸、不談判、不妥協以及不嬉皮笑臉的四不政策，這樣才能勉強防堵共諜的入侵才對啊！

姑且不論基進黨是否兩蔣父子上身、白色恐怖腦充血？坐而言不如起而行，基進黨既然已經洞悉兩岸間所有宗教活動都是統戰，那麼怎能任由無知的台灣同胞被中共蠱惑？應該發揮道德勇氣，以實際行動來拒絕這種統戰行為才對啊！所以我非常期待，當媽祖祖廟神尊入台時，基進黨能夠動員所有黨員與支持者，直接對此活動進行抗爭阻撓，來個貨真價實的「雖千萬人吾往矣」。我笑台灣基進黨這群孬種絕對不敢啦！