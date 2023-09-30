自成一家：聯合國總部應搬離美國

美國作為今年APEC會議主辦國，至今仍未按規則邀請香港特首出席11月舉行的APEC領導人非正式會議。隨着距離開會的日子愈來愈近，北京當局應做好美國不履行東道主職責的準備，策劃不同的方法反制。

一般來說，無論是國際會議或國際組織，放在中立國家最理想。這些國家的外交政策是以維護中立、不介入衝突為最高目標，可吸引不同立場的國家參加，故一些重要國際組織多年來都是設立在瑞士。但因為歷史的緣故，部分重要的國際組織如聯合國上世紀成立後，就把總部設在美國紐約。

美國爭取到聯合國總部落戶本國，本應好好珍惜，秉持公正，持平立場，成為各方信賴的國際爭議調解的中立國。但隨着美國實力下降，華府近年愈來愈愛玩小手段。10年前「走佬特工」斯諾登披露的機密文件就揭露，美國國家安全局一直有監聽聯合國總部，甚至連聯合國秘書長也未能幸免。

近年美國在這方面變本加厲，包括2020年用拒簽方式禁止原本計劃出席聯合國會議的伊朗外長入境，去年又一度不給俄羅斯外交代表團赴美參加聯合國大會的簽證，後來在聯合國介入後，部分俄國外交人員才得以入境。美國這一做法明顯是理虧的，因為根據聯合國1947年通過的聯合國總部協定，美國作為聯合國東道主，是有義務為參加聯合國會議的外國個人或團體無條件提供簽證。

美國這次又利用APEC會議主辦國之便，遲遲不向香港特首發出邀請，根本毫無道理，除了令自己在國際上的公信力愈來愈低，也令許多國家反感。如今國際社會正流行去美國化，北京大可考慮在聯合國大會發起動議，要求把聯合國總部遷出美國，搬到中立國家如瑞士、新加坡。