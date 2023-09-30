筆下風雲：洗劫 罷工 一團亂

美國上下一團亂，除了費城的「零元購」洗劫風潮浩浩蕩蕩，擁15萬會員的美國汽車工人聯合會發起的大罷工同樣不知伊於胡底。是次罷工已擴大至20個州38個工廠設施，工人要求加薪40%及每周工作32小時，資方當然不答應，討價還價後，工人要求加薪30%，但雙方仍然陷於僵持。

今次受影響的車企有三間，包括福特、通用汽車及斯泰蘭蒂斯。有統計指出，單是前兩者，工人罷工一周已造成50億美元的損失。事實上，面對電動車崛起，傳統汽油車競爭力大不如前，目前三家車企均處於轉型關鍵時期，工人於此時發起罷工無疑是一大重創，恐怕只有Tesla老闆馬斯克能笑到最後。他日前批評工會正在迫使三家車企破產，都不知是在攞景還是贈興。

美國工會勢力龐大，這也是拜登和特朗普先後現身罷工現場聲援工人的原因，皆因工會支持與否，對選情有着很大影響。有趣的是，Tesla並無工會，儘管美國汽車工人聯合會曾號召Tesla工人加入但不成功，馬斯克嘲諷稱，誰願支付工會會費而放棄Tesla股票期權？正是這種有別於三大車企的支薪方式，令Tesla避過一劫，難怪馬斯克如此風騷。

過去美國汽車業面對日本的競爭，陷入捱打局面，華府就是祭出貿易大棒來保護自身優勢。如今數十年過去，電動車勢不可擋，而且全球最暢銷的電動車也是美國企業，華府已經不能隨便掄起貿易大棒，拜登之流除了投機撈選票，根本沒有實際方法振興美國汽車業。更何況，資本長期牟取暴利與剝削，終於令勞工階層反彈。三大車企的管理層，這幾年先後加薪40%，但工人的薪酬卻低得可憐，時薪起薪只有18美元，貪婪愈大，反噬自然愈大。