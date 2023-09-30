坦言集：中國的工作

中美示好，本是好事，即使美國假意，企圖欺騙中國，只要中國堅定信仰與原則，也可稍減對立程度，乘機做好本身應做之事。一是調整經濟，消除隱患，當前當然是解決地產的泡沫，以及應對內外金融危機的挑戰，掃除內部經濟不穩之因，便可全力對外。

二是在國際上建立反美大聯合，不結盟，但倚靠現有組織把非西方團結起來。中國在全球的外交工作進展順利，若沒有美國的干預，這將會是今後中美矛盾再激烈化時最重要的國際奧援。在新興大國中，印度等未必真心願意與中國合作，但若能以上海合作組織和金磚國家組織吸納它們，也足以抵制美國西方對它們的拉攏。只要它們不與美國西方建立聯盟，縱使與中國競爭，也是助力中國。

三是中國要找出在國際金融發展的途徑。中國必須有SWIFT以外的並行國際金融傳訊體系，以避免如伊朗、俄羅斯被美國用SWIFT系統來排除於國際金融交易之外。單只人民幣國際化不足以達到這個目的，中國需要與俄羅斯、伊朗，以至北韓、委內瑞拉、敍利亞等受美國西方制裁的國家，組成SWIFT以外的新國際系統，使受制裁的國家可相互連通，也可與非西方國家交易，形成西方以外的國際金融體系，既免被制裁，也削弱美國所控制的國際金融。

但與此同時，中國亦不應放棄參與SWIFT。中國不排斥美國和美元，謹慎、步步為營地參與，使得美國西方不能輕易地把中國排除在外，以保持與SWIFT和美國主導的國際金融體系的連接，但以我為主，力爭有較大的話語權與主動。這會是在國際金融形成互補的兩條戰線。與美國西方鬥爭，需要堅定的信念、高度的技巧。比起搞好國內經濟，擴大外交關係更為不易，卻是中國主權獨立、抗拒美國金融攻擊的最重要防禦。

中國的革命與改革開放是根據國情、國家利益的創新之舉，沒有盲從任何的發展道路。創新是鬥爭，與傳統和教條的鬥爭。祖宗家法不可依，西方教條，無論是左的右的也不能跟從。歷史是創造出來，不是抄襲而有的。歷史不會簡單重複，便是要有創新才可以有新的復興。中美之爭，中國能依靠的是中共的創新與自信，不為西方文明美國強盛所迷惑。走一步總結一步，把國情與世局連接起來，在新時代戰勝舊時代的帝國主義、西方霸權。