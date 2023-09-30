政情：黃丹晴派福袋街坊排隊 驚見「地下秩序」

「蛇齋餅糉」可謂地區工作嘅獨特風景。然而要藉住小恩小惠籠絡街坊，其實都唔係咁容易。屯門區議會副主席黃丹晴最近就派發中秋福袋，惹嚟唔少街坊排隊領取，於是佢拍片記錄過程，上載社交平台同網民分享之餘，又大爆另類「地下秩序」添！

話說山景邨嘅住宅樓宇早前有海報張貼，指上周五會有派發中秋福袋嘅活動。儘管海報上注明「天氣炎熱，不要早到」；但另一方面又強調「數量有限，送完即止」。有意領取福袋嘅街坊，當然唔會乖乖咁等到下晝兩點嘅派發時間，事關「執輸行頭，慘過敗家」啊！所以一早就有人排隊，然而唔係肉身，而係搵雜物霸位。

雜物霸位層出不窮 據黃丹晴拍攝嘅片段，可見佢議辦對出嘅花槽，布滿紙皮、雨遮、軟墊、塑膠櫈仔同埋樹枝等等，而一啲輕盈嘅霸佔物仲會有石頭「責」住，以防被風吹走。對於眼前嘅「盛況」，佢話霸位雜物「層出不窮」，又感到難以理解，咁多石頭到底係邊度搬過嚟呢？更何況霸位嘅雜物冇記認，但有關街坊竟可道出物件誰屬！嘖嘖稱奇嘅佢，形容呢啲係街坊嘅「地下秩序」，都係留番畀佢哋決定好啦，而自己都係做番負責派嘢嘅本分。

雖然宣傳海報上寫明，福袋內有月餅同「隨機神秘禮物」，但黃丹晴喺派發福袋時，需一再重申「神秘禮品無得更換㗎！」喺街坊魚貫領取福袋期間，突然有人高呼「頭先有3個打尖！」佢需要處理投訴嘅同時，發覺剩低嘅福袋未必夠應付排隊人龍。為免秩序失控，佢惟有一再呼籲領取福袋嘅街坊必須一個跟一個，大家重新排好隊。

派完福袋之後，佢對空手而回嘅街坊致歉，話呢次只準備咗500份，承認係誤判，又話往年通常派2、300份就已經清咗條人龍。佢話每一次派發活動，都唔係大家想像中咁簡單，事前必須「諗過度過」，譬如派發數量、點樣做宣傳等。佢話曾有街坊喺派發活動過後發牢騷，話睇唔到海報喎！同埋試過有街坊質問，點解唔將個月餅入落信箱度！佢慨嘆，街坊排隊領取嘅時候只關心「我有冇」，並唔會同你諗咁多㗎，所以舉辦同類活動，過程期間必須做好管理。