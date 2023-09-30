13歲女22歲男 一日兩宗校園墮斃

【本報訊】本港一日內有兩名學生墮樓身亡。首宗悲劇發生於昨日早上8時許，一名就讀中三年級的13歲女生，被發現昏迷倒臥於九龍城延文禮士道嘉諾撒聖家書院的停車場。救護員接報趕至，隨即把事主送院搶救，惜最後被證實傷重不治。消息指，事主自今年初疑有情緒困擾，曾經入院治療，昨日早上疑從校園4樓梯間躍下輕生。執法人員在場沒有檢獲遺書，事主死因有待驗屍後確定。

港大校長張翔到場了解 另外，昨日下午4時許，執法部門接獲市民報案，指懷疑一名男子從港島薄扶林道香港大學百周年校園一平台墮下，倒臥於上址斜坡。救援人員趕至營救，經檢查後證實該名姓馮（22歲）男子已經當場不治。執法人員在場沒有檢獲遺書，事主死因有待驗屍後確定。港大校長張翔在事發後到場了解，他僅稱事件仍在調查，未有進一步回應。

據悉，事主為港大工程系五年級學生，近兩年感讀書壓力頗大，但沒有求醫，過往沒有精神病紀錄。昨日下午事發前，事主曾向同學表示近日不快，同學見狀隨即開解，期間同學曾離開片刻，詎料事主卻墮樓輕生。香港大學發言人回覆稱，港大對同學離世感到極度痛心，強調大學珍視每一位學生，大學學生發展及資源中心的人員，隨時會聆聽和協助有需要的同學。