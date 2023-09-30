危駕罪證 剷行人路抄捷徑 私家車製造險境

銅鑼灣勇漢 人肉攔截叫停 本周四（28日）社交網流傳短片，顯示一輛私家車在銅鑼灣駛至東角道與記利佐治街交界，突然剷上行人路擬「抄捷徑」轉出怡和街，期間有途人對私家車指手畫腳，惟司機似乎擬驅車橫過行人路。期間有中年漢站在車頭前方，指示司機不可前行並要求褪車。雙方對峙半分鐘後，私家車最後褪回東角道。執法部門表示，當日有私家車駛上行人路並擬轉出軒尼詩道東行，對其他道路使用者構成危險。人員已聯絡涉事司機，將循「危險駕駛」方向作出調查。

在該段長約50秒的短片顯示，當時一輛銀色私家車，在駛至銅鑼灣東角道與記利佐治街交界，不知何故突然剷上行人路後，企圖轉出怡和街。期間多名路人見狀，紛紛駐足圍觀，同時有途人對私家車指手畫腳，惟司機似乎未有理會，似乎仍想驅車橫過行人路。

對峙半分鐘 司機終褪後 此時，一名身穿藍色上衣的中年男子挺身而出，站於私家車車頭前方且寸步不讓，同時舉起右手，指示司機不可驅車前行，並且要求司機立即褪車。雙方在對峙約30秒後，私家車司機終於讓步，把私家車褪回東角道後，影片至此結束。有網民看畢影片後，有人留言形容該名中年男子「真係好勇，呢啲傻人癲起上嚟會踩油撞埋去」，又指私家車「大地任我行」，亦有人指出該輛私家車其後往記利佐治街方向駛走。

執法部門昨日表示，留意到網上流傳一段短片，片段中顯示一輛私家車在本周四下午約4時，在銅鑼灣東角道南行至一百貨公司對開，駛上行人路並企圖轉出軒尼詩道東行，對其他道路使用者構成危險。港島總區調查人員展開跟進，並已經聯絡並確認該名司機為姓王（57歲）男子，將會向「危險駕駛」方向作出調查。

危駕可囚3年 罰款停牌 執法部門重申，危險駕駛行為嚴重危害其他道路使用者的安全。違例者一經定罪，最高刑罰為監禁3年及罰款2.5萬元。如屬首次被定罪，可被停牌至少6個月，再被定罪，則可被停牌至少兩年，另外須強制修習駕駛改進課程及記違例駕駛10分。