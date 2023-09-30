中環和你Lunch 3人暴動罪成

【本報訊】2019年11月中環「和你Lunch」事件，多人被捕。其中3人否認暴動罪受審，昨日全被裁定罪名成立，還押至10月5日，法官屆時會聽取辯方進一步求情，相信會處理判刑。

3名不認罪被告分別是楊耀（24歲，攝影師）、羅翔駿（28歲，屋宇設備工程人員）及吳雅芝（27歲，見習樓宇結構工程師）。他們被控於2019年11月12日，在中環畢打街與德輔道中及干諾道中交界一帶參與暴動，另被控身處非法集結時使用蒙面物品。除楊耀承認禁蒙面法罪外，其餘被告均否認全部控罪。

官指蓄意留守 並非途人 3名被告出庭自辯，楊耀說相信中環大多數是社會精英人士，認為會是和平理性集會；羅翔駿和吳雅芝是朋友，他們均稱當日到中環買銀包，送給吳的男友，期間因吳肚痛要找廁所，卻找不到路，所以留在中環。羅和吳分別辯稱因兔唇感自卑及鼻敏感，所以要戴口罩。

法官認為3人的證供俱有矛盾，不可信也不可靠，拒絕接納。法官指，根據相關片段及證供，3名被告全部均知悉暴動發生，形容他們蓄意留守，有備而來，不是無辜途人，裁定控方已在毫無合理疑點下證明控罪，裁定3人罪名成立。案件編號：DCCC 771/2020