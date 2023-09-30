旺角警署外集結 兩男女囚5個月

【本報訊】2020年2月29日有示威者在旺角警署外集結，及後發生警民衝突，多人被捕。當中有一男一女在事隔逾兩年後被控非法集結，案件經審訊後兩人均被裁定罪成，並於昨日在九龍城裁判法院接受判刑。裁判官葉啟亮指，考慮到眾示威者罔顧行人路上他人的安全，但亦考慮到當時非法集結的範圍及程度，以及兩人的角色，最終判處兩人均監禁5個月。

兩名被告為符瑋鏘（男、37歲、地盤工人）及呂麗（女、42歲、銷售員）。控罪指他們於2020年2月29日在香港九龍旺角山東街40號G至40號N外參與非法集結。辯方求情指，兩人過往均有與本案不類同案底，但已年代久遠。其中男被告向感化官表明悔意，承認當時鹵莽跟隨示威者行事，承諾不會重犯並會在行事前考慮清楚後果。女被告則堅持否認干犯控罪，但承認當時低估了法律後果，且有深切反省。辯方希望裁判官考慮案件非同類事件中最嚴重，望予以輕判。

裁定曾出現在涉案天眼片 控方案情指，當日為8‧31太子站事件半周年，有示威者在旺角警署外集結。其後執法人員於彌敦道610號外拘捕79人，包括兩名被告，並從他們身上檢取了黑色衣物。辯方爭議被告未身處案發地點，控方則依賴人員長期觀察閉路電視片段，辨認被告身份。裁判官最終裁定兩名被告就是片段中出現的涉案人士。案件編號：KCCC 1047/2022