涉誤殺圓方管道兩工人 二判遭拒保 12.27再審

被告沈玉權

西九龍柯士甸道西港鐵圓方一地盤於周日（24日）發生奪命工業意外，兩名男工人疑吸入硫化氫中毒死亡。執法部門早前先後拘捕涉案工地的二判及大判工程經理，其後落案起訴該二判一項誤殺罪，案件昨於九龍城裁判法院提訊。被告暫毋須答辯，控方申請把案件押後至12月27日再訊，以等候法理檢驗，包括檢驗現場證物、死者屍體檢驗報告、檢驗閉路電視紀錄及錄取證人口供。裁判官最終批准押後，辯方有替被告申請保釋但遭拒絕，被告須還押。

被告沈玉權（62歲），報稱公司董事。他被控一項誤殺罪，指他於2023年9月23日至24日之間，首尾兩日包括在內，在油麻地柯士甸道西1號圓方金門地盤演藝綜合劇場及地庫延伸部分L2內，非法殺死男子劉浩祥及郭伙記。

獨資經營渠務公司 庭上平靜 身形肥胖及較矮的被告，在犯人檻內表現平靜，並表示明白控罪。據悉，被告為渠務工程公司的獨資經營者及董事，且為涉案工程的二判。今年9月23日被告帶領兩名死者進入案發地點做維修前期工程，被告於20分鐘後先行離開，死者則留在現場。家屬於翌早因見死者沒有回家遂致電被告，他到上址並發現死者暈倒遂報案，兩名死者最終不治。

資料顯示，執法人員於案發當日上午7時許接獲沈報案，指該兩名男工人劉浩祥（63歲）及郭伙記（61歲）在涉事地盤地下管道工作期間暈倒。救援人員趕赴現場，二人獲消防員救出時昏迷，被送往伊利沙伯醫院治理，其後均被證實死亡。

經調查後，人員於周三（27日）拘捕沈，指他涉嫌罔顧僱員的安全及健康。經進一步調查後，沈於前日再因涉嫌誤殺被拘捕。人員同日在沙田區內，亦以涉嫌誤殺拘捕另一名姓葉（40歲）男子，據報葉男為大判工程經理。案件編號：KCCC 2591/2023