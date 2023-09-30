醫健：醫健寶庫：類風濕關節炎的中醫治療

類風濕關節炎是關節滑膜、漿膜、心、肺、眼等處結締組織廣泛發生的炎症，屬於全身性疾病。此病發病率高，危害嚴重，可造成關節軟骨破壞、關節僵硬畸形、肌肉萎縮及功能活動障礙，從而導致不同程度的殘廢。由於類風濕關節炎的病因和發病機理至今未明，因此尚無根治的特效方法。西醫主要採用鎮痛消炎、激素、免疫抑制劑、生物製劑等治療，但大多有不同程度的副作用。

類風濕關節炎的治療關鍵是防止關節破壞和畸形。

4個主要目的 1.解除或減輕痛苦。

2.控制關節炎的發作和進展，減輕對骨關節的破壞和關節外症狀。

3.維護受累關節的功能。

4.盡量保持和適應正常的工作和生活。

對此，早期治療、綜合治療和堅持治療是中醫治療類風濕關節炎的基本治療原則，而祛風濕、活血化瘀、清熱解毒、補氣血、調陰陽是中醫治療類風濕關節炎的基本大法，溫通經絡、祛邪止痛則是臨床上的常用治法。

至於針灸治療則強調局部整體並重、補瀉兼施、針法和灸法並用，同時配合其他治法。臨床觀察顯示病程愈短，關節損傷愈少，療效愈好。針灸治療後關節腫脹指數、關節壓痛指數、晨僵、握力等均有明顯好轉，因此對類風濕關節炎的中醫治療已經是臨床上常用的有效治療手段。香港大學李嘉誠醫學院中醫藥學院首席執業講師李磊

香港大學李嘉誠醫學院