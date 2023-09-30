積金表現差 人均回報僅717元

【本報訊】近期港股表現下行，影響港人強積金投資回報。強積金顧問公司GUM公布，今年初截至上周五，GUM強積金綜合指數錄得0.5%回報；股票基金指數見紅，跌至-1.0%；混合資產基金指數錄得2.1%升幅；固定收益基金指數升1.1%，今年初至今每人平均只獲得717元的回報。

股票基金指數跌幅最大 本月三大基金指數全線下跌，其中股票基金指數跌幅最大，主要受歐美地區的影響。標指按月下跌約4%至4,310點。這主要是因為上月美國CPI數據出現反彈，令市場憂慮通脹預期再次升溫，再加上本月美國聯儲局的聯邦公開市場委員會（FOMC）的利率點陣圖預期今年仍將加息一次，並將2024年和2025年的利率中位數預期上調，市場預期高息環境將持續一段較長時間，從而影響股市表現。

因市場預期高息環境將比原本維持更長時間，以及股票與債券市場受壓，歐美股票市場或面臨較大調整。在中港市場，仍存在內房地產債務問題和經濟數據疲軟的困擾，儘管上月中國的進出口數據有所改善，但恒指仍呈現弱勢。內地推出的一系列刺激措施，未能扭轉下滑趨勢。

GUM常務董事陳銳隆表示，高風險投資者可考慮配置部分資產投資日本股票類別，長遠可考慮分段吸納中港股票；在高息環境和外圍環境不明朗的情況下，低風險投資者可以考慮增加保守基金的配置。

GUM策略及分析師雲天輝指，不同股票類別的回報差異大，尤其今年中港股票指數與其他地區股票指數相差達20%。高息和預期會續對股票市場造成壓力。