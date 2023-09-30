8月零售業銷貨額達324億年升13.7%

【本報訊】政府統計處發表最新的零售業銷貨額數字，今年8月的零售業總銷貨價值的臨時估計為324億元，較去年同月上升13.7%，今年7月零售業總銷貨價值的修訂估計，則較去年同月上升16.7%。若果與去年同期作比較，今年首8個月零售業總銷貨價值的臨時估計上升19.3%。政府表示，受惠於訪港旅客人數進一步上升，零售業總銷貨價值在8月繼續錄得明顯的按年升幅。

珠寶鐘錶升幅最高 今年8月零售業總銷貨價值中，網上銷售佔7.3%，臨時估計為24億元，較去年同月下跌9%；7月零售業網上銷售價值的修訂估計，較去年同月上升1.6%。與去年同期比較，今年首8個月零售業網上銷售價值的臨時估計下跌5.6%。

若扣除期間價格變動，今年8月零售業總銷貨數量的臨時估計，較去年同月上升11%；7月零售業總銷貨數量的修訂，估計亦較去年同月上升14.2%。與去年同期比較，今年首8個月零售業總銷貨數量的臨時估計上升17.3%。

按零售商主要類別分析，今年8月與去年同月比較，珠寶首飾、鐘錶及名貴禮物的銷貨價值上升57.2%；其次為其他未分類消費品，上升23.4%；服裝上升40%；百貨公司貨品上升14.9%；藥物及化妝品上升42.9%。不過，超級市場貨品的銷貨價值則跌3%；其次為食品、酒類飲品及煙草，下跌1.4%；電器及其他未分類耐用消費品亦下跌15.9%。

截至今年8月底的3個月，與先前3個月比較，經季節性調整的零售業總銷貨價值的臨時估計下跌3.8%，而經季節性調整的零售業總銷貨數量的臨時估計則下跌4%。