新康體通徒具虛名 受訪者登記不足一成

設施稀少難預訂 倡多管齊下提升 香港各區康體設施供應不足為人詬病，導致場地爆滿，預約又困難，政府推出全新只能康體服務預定系統「SmartPLAY」冀可緩解情況，惟有政黨調查結果顯示，逾七成受訪者不知道此系統將取代「康體通」，不足一成表示已登記；已有逾六成半受訪者認為康文署轄下社區體育設施不足。有議員指政府應「用盡一切方法」、多渠道增加康體設施。

調查於今年8月21日至9月20日舉行，共訪問375名九龍東的市民，結果顯示逾六成半受訪市民認為現時康文署轄下社區體育設施不足夠；超過四成三表示沒有使用康文署轄下的康體設施的主要因素為設施經常爆滿，所以放棄預約；分別有三成市民認為網上預訂系統難用及曾嘗試預約，但未能成功。

針對政府即將推出的「SmartPLAY」，逾七成受訪市民表示不知道康文署將於10月或之前推出；表示已登記全新智能康體服務預訂系統「SmartPLAY」的市民不足一成，不足三成表示將會登記，逾兩成表示不會登記。

善用空置校舍及停車場上蓋 議員顏汶羽指政府應「用盡一切方法」、多渠道增加康體設施，如優化「開放學校設施推動體育發展計劃」；善用空置校舍及空置土地；翻新及改建屋邨設施，如啟業邨停車場上蓋運動場翻新改造模式。發展新興運動方面，他指本地缺乏專用場所，應將官涌市政大廈連同周圍範圍打造成城市運動基地。觀塘區議會主席柯創盛表示，新系統「SmartPLAY」加入防止炒賣場地的功能，包括實名登記及承諾不會轉讓場地，且在先到先得的分配機制上，加入以抽籤方式分配特定康體設施的新功能，康文署應定期檢討新機制，並適時作出修訂，以防止炒風持續。他又指長者或會對系統使用困難而卻步，應有康文署牽頭將部分非繁忙時段開放給長者中心申請。

柯又指政府應盡快公布《香港規劃標準與準則》，指準則會根據人口比例向市民提供運動設施的數目，但政府在2017年年中委託顧問公司進行研究，事隔6年仍未向有關部門提出具體可行建議，促請當局盡快公布研究細節和跟進方案。