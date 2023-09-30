受東北水域工程影響 漁民可申請特惠津貼

【本報訊】地政總署昨日公布，受香港東北水域海事工程影響而其船隻長度不超過15米的合資格漁民，由即日起可預約登記申請特惠津貼。是次登記的認准船籍港為吉澳、西流江、沙田、沙頭角、深灣、塔門、較流灣、榕樹凹、鴨洲和鹽田仔東/西。

工作小組已於今年9月中為受影響水域的漁民舉辦簡介會，講解登記資格準則、登記安排及其他注意事項，並安排有意申請的漁民即場預約登記。預約登記的漁民需提供船東姓名、香港身份證號碼、聯絡電話、通訊地址、船隻的擁有權證明書號碼及所屬船籍港。

已登記者11‧17前收到預約卡 工作小組收到所需資料後，會將登記預約卡郵寄予申請人。申請人須按照登記預約卡上指定的日期和時間，前往預約地點辦理登記申請的手續。已提出預約登記的人士若於今年11月17日前仍未收到登記預約卡或有其他查詢，可於辦公時間內致電與工作小組秘書處聯絡。

至於未能出席簡介會的合資格漁民可於今年10月20日或之前，透過致電、傳真、郵遞及電郵方式安排。當日後才要求安排預約登記而又未能提供合理解釋者，其要求將不會受理。