明專待批准升格私大 正名「聖方濟各大學」

【本報訊】本港將新增一間私立大學。有消息指，主打護理課程的明愛專上學院，已滿足所有升格私立大學的條件，並通過學術及職業資歷評審局的審核，正進入升格私大的最後階段，現只待行政長官會同行政會議審議及核准。倘若獲准升格，明專將正名為「聖方濟各大學」，成為繼樹仁大學、恒生大學後，本港第3間私立大學。

將成本港第3間私大 據了解，明專在管治及管理、財政可持續性、學術環境、質素保證及研究能力方面，已通過評審局對院校的審批，只待行政長官會同行政會議考慮並批准。假若審批成功，明專或將較珠海學院及東華學院首先衝線，成為本港第3間私立大學。

根據教育局2015年制訂的「成為私立大學路線圖」，自資專上院校要升格成為大學，需符合多個條件，包括至少要在3個範疇，獲學士學位課程的學科範圍評審資格，並要證明院校達一定的研究能力，以及財政穩健等，另更須具備一定的收生規模。

目前明專開辦的第一年學士學位課程，包括幼兒教育、護理學、翻譯科技和物理治療等，去年更開辦首個碩士課程「企業管治碩士」。

翻查資料，根據自資專上教育資訊平台最新數據顯示，明專全日制學士學位學生高達2,487人，意味已遠超升格大學所需連續兩年1,500人的要求。