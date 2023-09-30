吳宏偉獲委任獸醫管理局主席

吳宏偉

【本報訊】政府昨日宣布，委任吳宏偉為香港獸醫管理局主席，接替即將卸任的程伯中，同時委任4名新成員及再度委任8名現任成員，任期3年，由2023年10月1日開始。管理局將於明年初進行補選，以填補剩餘的兩個成員席位。

10‧1起生效 任期3年 吳宏偉教授現任香港科技大學（廣州）副校長、科大霍英東研究生院院長及科大土木及環境工程系講座教授。他擁有豐富的政府諮詢機構及社會服務經驗，曾參與岩土工程師註冊事務委員會、律師紀律審裁團、上訴審裁團（建築物）等法定組織的工作。

《獸醫註冊條例》於1997年制訂，其中訂明須設立管理局，負責規管本港獸醫的執業、獸醫的註冊，以及監管註冊獸醫專業活動的紀律。根據《獸醫管理局（選舉成員）規例》，管理局在今年舉行了第二次一般選舉，並於5月完成，當中4名候選人自動當選，分別為獸醫徐立雯、獸醫Paul George Essey、獸醫孫懿文，以及獸醫Joshua Perry Steinhaus。選任成員的任期與委任成員相同，均由10月1日開始，為期3年。