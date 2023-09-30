的士業反對扣分制 促嚴打白牌保生計

立法會一個法案委員會昨日就「的士車隊」及「的士司機違例記分制度」召開公聽會，會上多個與會業界的士團體表明反對引入扣分制，紛紛指業界「搵食艱難」，期望當局以獎勵形式鼓勵司機守法，而非懲罰，並促請當局加強打擊網約白牌車。新星的士同業聯會會長陳偉明表明，現時已有法例禁止司機濫收車資、兜路等，認為引入扣分制並不公平。

的士小巴商總會理事長周國強質疑，政府一直對違規經營的網約白牌車視若無睹，任由他們隨意加減價，坦言日後網約車如果不斷加價，最終損失的是市民。的士業議會主席黃卓邦則指出，草案存在灰色地帶，包括難以就兜路等違規行為舉證，又以現行的《道路交通條例》為例，當中對的士司機的最高罰則為入獄半年，質疑扣分制罰則不及現行法例，影響成效。他另關注「的士車隊」要求較多，但收費一樣，或令的士司機對加入車隊卻步。

議員倡強制安裝攝錄儀 議員陳恒鑌指出，執法部門單靠放蛇執法效果不佳，建議為計程車設立中央雲端車輛攝錄系統，以便執法人員在必要時使用。議員陳沛良則建議立法強制全港的士安裝車輛攝錄儀，打擊「黑的」。

運輸及物流局副秘書長李碧茜回應指，記分制旨在針對現行法律規管下接獲較多投訴的違規行為，相信不存在執法時的灰色地帶，強調每宗案件需交由執法部門搜證，並在法庭定罪後才會被扣分，又舉例指早前曾有司機因多收5毫子被檢控的案例，已獲律政司撤控。

李碧茜續指，2018至2022年間，多宗濫收車費案件經法庭處理後的最高刑罰為罰款6,000元、監禁4個月，以及取消駕駛資格4個月；因拒載最高被罰5,000元，取消駕駛資格4個月，相信都能作為參考。

該局副秘書長麥震宇則指，正在研究監管網約車平台，正審視現行法例，並將會考慮搜證方法、如何界定犯罪意圖，相關罪行是否在香港發生，以及責任誰屬等。此外，當局正關注法庭一宗就網約車的司法覆核案件，並將再次研究。

滿15分暫取消駕駛資格 政府今年7月向立法會提交有關條例草案，前者為修訂法例引入發牌制度及建議的士座位由5個增至6個；後者則是參考現行違例駕駛記分制度，引入「的士記分制」，當的士司機干犯相關罪行時會被記分，若累計至某水平時，將會觸發罰則，任何兩年期間內因干犯該等罪行，而累計被記15分或以上者，會被取消駕駛的士資格一段期間。