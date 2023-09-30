非法放債逾300萬 15男女落網

【本報訊】深水埗區執法部門，早前根據線報及經調查後，於本周一至本周四展開反非法放債及收債行動，瓦解一個放高利貸的犯罪集團，並於全港各區拘捕13男兩女（21至58歲），檢獲約16萬現金、3張共值15萬的支票、兩部電腦、8部手機及一批文件。被捕人士涉嫌「無牌放債」、「以過高利率放債」、「洗黑錢」、「刑事毀壞」及「刑事恐嚇」，初步相信部分人是電話恐嚇案中的電話登記用戶，以及負責收取受害人還款的銀行戶口持有人，他們懷疑與區內至少16宗案件有關，涉及債款逾300萬元。