非法放債逾300萬 15男女落網
【本報訊】深水埗區執法部門，早前根據線報及經調查後，於本周一至本周四展開反非法放債及收債行動，瓦解一個放高利貸的犯罪集團，並於全港各區拘捕13男兩女（21至58歲），檢獲約16萬現金、3張共值15萬的支票、兩部電腦、8部手機及一批文件。被捕人士涉嫌「無牌放債」、「以過高利率放債」、「洗黑錢」、「刑事毀壞」及「刑事恐嚇」，初步相信部分人是電話恐嚇案中的電話登記用戶，以及負責收取受害人還款的銀行戶口持有人，他們懷疑與區內至少16宗案件有關，涉及債款逾300萬元。
其中在本周三，人員持搜查令前往旺角一間持牌財務公司調查，檢走約300份借貸紀錄，並發現該公司名下戶口一年內有逾1,500萬元的交易紀錄，初步相信該公司利用網上平台宣傳，或以直銷方式接觸借貸人，並透過手續費、轉介費等藉口，抽取借貸人的貸款額約百分之十至二十五作為佣金。
年利率高達298%
此外，該公司亦涉嫌以過高利率放貸，經執法人員核算後，部分借貸個案的實際年利率高達百分之二百九十八，較法定最高利率百分之四十八高出約5倍。
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