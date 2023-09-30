遠洋內河船走私 破6宗檢億元貨

【本報訊】為打擊利用商業船隻進行走私的犯罪活動，海關於今年8月起展開代號「破浪」行動，至今偵破6宗海路走私案件，當中4宗涉及遠洋船，兩宗涉及內河船，共檢獲總值高達一億元的懷疑走私貨物，同時拘捕3名男子（40至54歲）。

起魚翅電子產品 共拘3人 首宗案件於8月21日偵破，海關有組織罪案調查科人員利用流動X光系統，在葵涌貨櫃碼頭檢查一個報稱運載膠粒往上海的貨櫃，影像顯示貨櫃內的貨物密度、形狀及大小不一，顯然並非單一種類貨物。人員經過檢查後，在該貨櫃內檢獲7噸受管制魚翅、3噸凍肉、50萬件電子產品及2,000支餐酒，總值約6,400萬元。

此外，人員透過風險評估及情報，鎖定6個準備運往馬來西亞的遠洋船貨櫃，並於8月30日、9月7日及9月19日檢查相關貨櫃，共檢獲約167板電子廢料及舊電子產品。由於本港出口有害電子廢料需向環保署申請許可證，海關經跟進調查後，相信背後涉及走私，遂拘捕其中一案的40歲寄貨公司男負責人。

而在8月30日下午約2時半，海關在颱風「蘇拉」逼近下，在本港西南水界截查一艘前往澳門的貨船。關員登船查看，在該船甲板及貨艙內發現大批散裝貨件，並在貨艙深處搜出一批懷疑未列艙單貨品，包括約5,000件全新電腦配件，包括中央處理器、主機及屏幕等，以及約3,000件化妝品，相信不法分子利用魚目混珠手法，在報稱日用品的散裝貨物內混雜走私貨，遂拘捕50歲船長。

至9月3日晚上約7時，海關再派出區域巡邏船，於本港離西北水界一海里位置，截停一艘前往內地南沙的內河船，並把船隻押返屯門內河碼頭調查。關員檢查其中一個報稱運載液晶玻璃及模組的貨櫃，發現在24板申報貨物中，另外夾雜兩板約4,500件懷疑走私電子產品，包括網路卡、鋰電池及舊電腦等，估計貨值約1,000萬元，應課稅款約400萬元，因而拘捕負責該貨櫃裝貨及付運的54歲男子。所有被捕人士其後獲准保釋候查，上述6宗案件的調查工作仍然繼續，不排除有進一步拘捕行動。